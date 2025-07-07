Интерес к инженерным специальностям повысился у школьников

Руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов во время пресс-конференции, посвященной предварительным итогам ЕГЭ, отметил повышенный интерес выпускников к инженерным специальностям. Это можно объяснить несколькими причинами, заявил в разговоре с 360.ru руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Максим Костенко.

«Это результат планомерной работой Минпросвещения России в направлении укрепления технологического суверенитета страны», — сказал он.

В первую очередь, это может быть связано с тем, что в старшую школу вернули обязательное изучение предметов естественно-научного цикла. Если раньше выпускники могли отказаться от уроков физики, химии и биологии, заменив их прохождением курса «Естествознание», то сейчас общее количество часов, выделенных на изучение предметов естественно-научно цикла, стало значительно большим, чем за всю историю отечественного образования.

Кроме того, интерес и мотивация школьников к изучению этих предметов стали больше за счет расширения учебного плана программ углубленного уровня по физике, химии, биологии, математике и информатике, предусматривающих большое количество лабораторных и практических работ.

«На протяжении последних лет в каждом регионе создавалась инфраструктура дополнительного естественно-научного образования детей (школьные кванториумы, IT-кубы и тому подобное) — все это способствует усилению познавательного интереса и мотивации школьников к изучению данных предметов», — добавил Костенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко рассказала, что в Госдуме начали разработку законопроекта, который будет регулировать применение новых технологий в общеобразовательных организациях.