Институт телепортации закрылся в МГУ

Институт исследований природы времени, изучавший возможности телепортации и получения информации из будущего, закрылся в МГУ. На это обратил внимание телеканал RTVI .

Сайт этой организации существовал с 1999 года на университетском поддомене. Там указывался адрес института — кафедра биофизики биологического факультета. В основном он проводил семинары, на которые приглашались сторонники разнообразных псевдонаучных теорий — эфиродинамики, экстрасенсорики и других.

Декан факультета Михаил Кирпичников заявил, что не слышал о такой структуре, но не исключил, что она существует в какой-то отдельно взятой аудитории. В пресс-службе МГУ на запрос не ответили, однако сайт института перестал открываться.

В прошлом году политолог Алексей Ярошенко призвал запретить в России рекламу магии и экстрасенсорных услуг.