Информация об изменениях в ЕГЭ по русскому языку оказалась преждевременной

Рособрнадзор опроверг информацию о правках к материалам ЕГЭ по русскому языку

Изменения в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ-2027 по русскому языку пока не утвердили, а опубликованная в интернете информация не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

На сайте ФИПИ опубликовали демоверсии экзаменационных материалов. Ведомство пока их не утвердило. Кроме того, общественное и экспертное обсуждение все еще продолжается.

«Обсуждаемые тезисы не являются официальной позицией и не отражают утвержденную структуру экзаменационных заданий. Рабочие версии документов и субъективные экспертные оценки подаются как свершившийся факт», — заявили представители ведомства.

Ранее Рособрнадзор и ФИПИ предложили пересмотреть материалы ЕГЭ по трем предметам. Дополнительные задания могут появиться в КИМ по истории и профильной математике.