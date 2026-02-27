Идею ввести каникулы с 23 февраля по 9 марта раскритиковали

Идея ввести школьные каникулы с 23 февраля по 9 марта внесет хаос в учебную программу, которую и так нагоняют с трудом. Об этом 360.ru заявил кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Это не нужно и бессмысленно. У нас уже есть каникулы по четвертям. Для меня это соединение праздников неоправданно. Детям нужно немного позаниматься, материал быстро забывается даже за выходные дни», — сказал он.

Снегуров добавил, что каникулы можно сконструировать как угодно, но желательно — на основе педагогического анализа.

«У нас 12 дней выходных в январе. Это сигнал детям, которые и так утомлены: давайте не учиться с января! Инициативу впихивают в и так хрупкий пейзаж. Программу и так изучают со скрипом, дети болеют, педагоги болеют. Я вижу, что происходит, с трудом догоняют. Должно быть меньше каникулярных периодов, за исключением летнего», — заключил заслуженный учитель.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС предлагал назначить каникулы в школах с 23 февраля по 9 марта. По его мнению, такой график окажется удобным, так как многие родители берут отгулы на эти даты, присоединяя их к праздничным и выходным дням.

