Идею школьных поездок от Москвы до Владивостока назвали нереализуемой

Предложение включить в школьную программу поездки на поезде от Москвы до Владивостока могли выдвинуть люди, страшно далекие от образования. Об этом в комментарии 360.ru заявил лауреат звания «Учитель года», народный учитель Чеченской Республики и писатель Алихан Динаев.

Он пояснил, что сама идея звучит красиво, но реализовать ее невозможно, потому что потребуется огромное количество финансовых, организационных и кадровых решений. Поэтому обсуждать инициативу всерьез не имеет никакого смысла.

«Мы детей в музей в двух километрах от школы порой месяцами не можем свозить. А здесь сразу Владивосток. Включение в забитый под завязку и крайне перегруженный учебный план двухнедельной поездки могут предлагать только люди, далекие от образования», — подчеркнул Динаев.

Собеседник 360.ru выразил надежду, что представители власти и общественные деятели начнут меньше посвящать время экстравагантным идеям, а потратят силы на проблему с зарплатами учителей.

С инициативой включить в школьную программу путешествие на поезде Москва — Владивосток с остановками и экскурсиями выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он пояснил, что это позволит детям увидеть географию и масштабы России, а также познакомиться с культурой разных регионов.

В минувший четверг, 29 января, сотрудники «345-го механического завода» провели экскурсию для учеников физико-математического класса школы №27 городского округа Балашиха. Подросткам показали цеха и работу современного оборудования.