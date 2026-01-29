Школьники Балашихи побывали с экскурсией на механическом заводе

Ученики физико-математического класса школы номер 27 городского округа Балашиха посетили экскурсию на «345 механическом заводе». Там они познакомились с работой технологических служб, производственных цехов и участков предприятия.

Школьникам продемонстрировали современное оборудование и технологические процессы. Ученику 10-го класса Алексею Верцанову особенно запомнились лазерные аппараты для резки металла и рассказ о свойствах бетона.

«Мне очень понравилась экскурсия… Было познавательно», — поделился Алексей.

Во время визита ребята задавали уточняющие вопросы и получали подробные ответы по интересующим темам.

«345 механический завод» — одно из ключевых предприятий Балашихи, работающее более 80 лет. Завод изготавливает металлические конструкции для силовых структур, специальное оборудование для атомных станций и технологическое оборудование для очистных сооружений в рамках экологических программ. Предприятие также формирует устойчивую профессиональную базу и создает новые рабочие места, в том числе для ветеранов СВО, открывая им возможности карьерной реализации.