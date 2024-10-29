«Хорошее подспорье». Поступающим в вузы добавят баллы за службу в армии

В следующем году вступят новые правила приема в вузы. Абитуриенты, которые отслужили в армии, смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении, рассказал 360.ru начальник управления по организации приема абитуриентов, доцент кафедры информационных систем ГУУ, кандидат экономических наук Вадим Диких.

Он рассказал, что среди нововведений — сочинения и служба в армии.

«Последние два года за участие в СВО мы тоже давали баллы — от двух баллов до примерно 10 даже в каких-то случаях, но службы в армии не было еще ни разу. Для многих ребят, кто окончил колледж и пошел в армию — это, действительно, хорошее подспорье. Спрашивают, обращаются, „а сколько мы получим?“ Мы планируем добавить шесть баллов за это», — отметил собеседник 360.ru.

В следующем году может измениться и перечень предметов, необходимых для поступления в вузы. Минобразования предложило сделать обязательным экзамен по русскому языку, а также нескольким профильным дисциплинам.