Греф заявил о перезагрузке мозга школьников после сдачи «отыгравшего свою роль» ЕГЭ

Греф призвал к новому подходу к образованию вместо «отыгравшего свою роль» ЕГЭ

Выпускники российских школ после сдачи Единых государственных экзаменов забывают обо всем, чему их учили. Поэтому подход к среднему образованию надо менять. Как сообщил РБК , с таким заявлением выступил председатель совета директоров «Сбербанка» Герман Греф на собрании акционеров.

Он подчеркнул, что считает ЕГЭ хорошим инструментом, который уже устарел и бесполезен.

«ЕГЭ — очень хороший инструмент, он отыграл свою роль. Но если вы, взрослые люди, в сфере моей компетенции попробуете сдать ЕГЭ, я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю», — признался Греф.

Глава «Сбербанка» пояснил, что понять задания государственного экзамена логикой невозможно, поэтому все вероятные ответы нужно зубрить. Это приводит к тому, что после сдачи у школьников происходит перезагрузка и все тут же забывается.

«Мы должны научить детей думать, мы должны создавать им разнообразие контекста и развивать вот эту самую когнитивную сложность», — подчеркнул Греф.

По его словам, необходимо отказаться от практики, когда в школьников стараются вложить огромное количество знаний, которые в жизни им вряд ли пригодятся.

«Дети входят в школу в первый класс с абсолютными показателями креативности, а выходят с абсолютно убитыми показателями», — добавил Греф.

В начале июня глава Рособрнадзора Анзор Мусаев заявил, отменять Единый государственный экзамен в 2027 году не станут. Проверка знаний выпускников пройдет в обычном режиме.