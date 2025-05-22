Гордость за звание ученика. Оценки за поведение научат школьников дисциплине?

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека поддержал эксперимент по введению оценок за поведение в школах. В беседе с 360.ru член комитета ГД по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что предложение правильное: ответственность за поведение ребенка должна лежать в первую очередь на самом ученике и его родителях.

Она отметила, что для ребенка школа — вторая семья. Там он проводит много времени, поэтому должен нести ответственность за обращение к учителям, товарищам и свое поведение в целом.

«Поэтому, на мой взгляд, мера правильная. Как она будет использоваться, на что будет влиять — другой вопрос. На это надо обратить серьезное внимание», — сказала Пилипенко.

По ее мнению, мера по введению оценок за поведение должна быть сугубо воспитательной. Ее нужно направить на стабилизацию корпоративной культуры.