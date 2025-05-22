Гордость за звание ученика. Оценки за поведение научат школьников дисциплине?
Депутат Пилипенко назвала хорошей идею о введении оценок за поведение в школах
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека поддержал эксперимент по введению оценок за поведение в школах. В беседе с 360.ru член комитета ГД по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что предложение правильное: ответственность за поведение ребенка должна лежать в первую очередь на самом ученике и его родителях.
Она отметила, что для ребенка школа — вторая семья. Там он проводит много времени, поэтому должен нести ответственность за обращение к учителям, товарищам и свое поведение в целом.
«Поэтому, на мой взгляд, мера правильная. Как она будет использоваться, на что будет влиять — другой вопрос. На это надо обратить серьезное внимание», — сказала Пилипенко.
По ее мнению, мера по введению оценок за поведение должна быть сугубо воспитательной. Ее нужно направить на стабилизацию корпоративной культуры.
Ребенок должен гордиться, что учится в школе, в российской школе. <…> Как форму дети носят с логотипом своей школы, так он должен гордо носить звание школьника. А для этого должен соответственно вести себя.
Ольга Пилипенко
депутат ГД
По словам Пилипенко, в школах должен быть кодекс поведения, а также комплексные меры, которые будут его регулировать: профилактические беседы, работа психологов, работа с семьей, выявление причин плохого поведения.
«Должна быть не просто оценка, а разработанный комплекс мер. <…> Чтобы поведение ребенка соответствовало определенным установленным нормам, надо разработать критерии этих норм», — объяснила Пилипенко.
Еще одна подчеркнула, что оценки за поведение должны нести стимулирующий характер.