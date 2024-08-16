«Гонка идет, у кого что круче». Зачем нужна единая спортивная форма в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единую школьную спортивную форму в цветах российского флага. На что повлияет такая унификация и как на нее отреагируют сами школьники, рассказали 360.ru коллега парламентария Сергей Колунов и учитель физкультуры одной из московских школ, участник эстафеты Олимпийского огня Сочи Юрий Шендановин.

Колунов уточнил, что идея была именно Милонова, а он лишь выразил к ней свое отношение. Сам депутат выступил в поддержку проекта, отметив, что школьники зачастую соревнуются в дороговизне и брендовости одежды.

«Гонка идет, у кого что круче. Девочки пытаются приходить в спортивной форме, но точно не спорт, а [как] в какой-то клуб», — обратил внимание Колунов.

Он отметил, что единая спортивная форма не позволит совсем уйти от гонки за брендами, но школа перестанет быть рекламной площадкой для дорогой одежды.

«Выпендривайтесь своими знаниями и успеваемостью, а не количеством денег у родителей, потраченных на всякие шмотки!» — обратился депутат к школьникам.

Шендановин объяснил, что единая спортивная форма и так входит в список требований для урока физкультуры. Специфика предмета, как и, например, труда, ее требует.

С его точки зрения, это больше плюс, чем минус, но отношение школьников к идее будет зависеть от возраста.

«[Старшеклассники] по-своему это будут воспринимать, тогда как дети в начальной школе, думаю, на ура это воспримут», — сказал он.

Учитель выразил надежду, что дизайнеры продумают соотношение цветов на форме так, чтобы это красиво смотрелось и не очень сильно пачкалось. Кроме того, добавил он, единый поставщик формы для всех будет удобен самим родителям.

Ранее стилист Мария Шеди призвала родителей учитывать мнение детей при покупке им школьной формы.