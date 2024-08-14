Стилист Шеди призвала родителей учитывать мнение ребенка при выборе школьной формы
При выборе школьной формы важно ориентироваться не только на актуальность фасона, но и на мнение своего ребенка. Такой совет родителям дала стилист Мария Шеди, написала«Москва 24».
Главное, чтобы одежда была изготовлена из качественных и натуральных материалов. По словам эксперта, колючую и жаркую одежду школьник просто не захочет носить.
«При этом обязательно надо спросить у ребенка во время примерки, комфортно ли ему, насколько вещь приятна тактильно», — отметила Шеди.
Одежда — это один из способов самовыражения, особенно у детей, добавила стилист.