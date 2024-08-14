Стилист Шеди призвала родителей учитывать мнение ребенка при выборе школьной формы

При выборе школьной формы важно ориентироваться не только на актуальность фасона, но и на мнение своего ребенка. Такой совет родителям дала стилист Мария Шеди, написала«Москва 24».

Главное, чтобы одежда была изготовлена из качественных и натуральных материалов. По словам эксперта, колючую и жаркую одежду школьник просто не захочет носить.

«При этом обязательно надо спросить у ребенка во время примерки, комфортно ли ему, насколько вещь приятна тактильно», — отметила Шеди.

Одежда — это один из способов самовыражения, особенно у детей, добавила стилист.

Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%

Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима

Не хуже, чем у соседа. Какие грузинские уроки стоило бы усвоить гражданам Армении?

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте