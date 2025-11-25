Главред «Грамоты.ру» рассказала, за сколько можно выучить русский язык с нуля

Филолог Киселева: в среднем русский язык можно выучить за пять лет

Русский язык, несмотря на свою сложность, можно выучить за пять лет регулярных занятий. Этого уровня будет достаточно иностранцу, чтобы жить, учиться и работать в России, сообщила РИА «Новости» главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.

Уровень B2 в международной классификации — это продвинутый пороговый уровень. Он позволяет свободно общаться, учиться, работать и взаимодействовать с официальными структурами в стране изучаемого языка. Обычно на освоение каждого уровня уходит год, поэтому для достижения B2 потребуется около четырех лет.

«Может быть, для русского языка, в силу его сложной грамматики, необходимо пять лет», — рассказала Киселева.

Она отметила, что изучение русского языка осложняется падежами и сложными глагольными формами. Также в русском языке разноместное и подвижное ударение.

«Учить и запоминать множество форм одного слова, конечно, сложно, но это непринципиальные сложности; раз мы смогли освоить родной язык, то можем выучить и другие», — подчеркнула главный редактор портала.

С 1 сентября 2027 года российские школьники получат единые учебники по русскому языку, как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Для создания новых учебных пособий учли предложения о большем использовании произведений отечественных авторов. Перед поступлением в школы учебные пособия пройдут апробацию.