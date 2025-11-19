Минпросвещения назвало срок перехода школ на единый учебник по русскому языку

Кравцов: единый учебник по русскому языку появится в школах в 2027 году

Российские школьники получат единые учебники по русскому языку с 1 сентября 2027 года. Как сообщило РИА «Новости» , такой анонс сделал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он пояснил, что перед поступлением в школы учебные пособия пройдут апробацию.

«Мы планируем, что с 1 сентября 2027 года учебники по русскому языку поступят в школы», — заявил Кравцов.

Министр отметил, что для создания новых учебных пособий учли предложения о большем использовании произведений отечественных авторов.

В конце июня участники заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре выступили с инициативой создания учебника по русскому языку для детей мигрантов.

Эксперты отметили, что такие учебные пособия необходимы для использования в рамках дополнительной подготовки детей иностранцев, которым теперь для поступления в учебное заведение приходится сдавать экзамен на знание языка.