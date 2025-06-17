Главное — горящие глаза. Как устроиться на работу на современное предприятие
Рабочие профессии в столице становятся все популярнее, и сами предприятия заинтересованы в амбициозных и перспективных выпускниках. Об актуальных вопросах выбора профессии в интервью «Вечерней Москве» рассказала заместитель гендиректора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.
По ее словам, сегодня в столице работают более шести тысяч предприятий.
«Это действительно уникальная кузница кадров, где у молодых специалистов есть все возможности, чтобы реализовать себя и построить успешную профессиональную карьеру», — подчеркнула Косогорова.
Она рассказала, что на завод могут устроиться не только опытные соискатели, но и вчерашние выпускники со средним профессиональным или высшим образованием. Предприятие активно сотрудничает с ведущими столичными вузами, охотно принимает студентов на производственные практики и проводит образовательные проекты.
Долю сотрудников моложе 30 лет на предприятии его замгендиректора оценила более чем в 20%.
«Поэтому, вливаясь в наши ряды, молодежь попадает в комфортную среду, имея возможность общаться как со своими сверстниками, так и с опытными специалистами — экспертами высочайшего класса», — добавила она.
При этом работать в нефтяной сфере могут не только мужчины, но и женщины. Главным Косогорова назвала мотивацию кандидата и желание делать отрасль лучше. Взамен соискателям предлагают растущий уровень дохода, социальный пакет и возможность заниматься спортом прямо на территории предприятия.
Специалист считает, что спрос на рабочие специальности останется на прежнем уровне долгие годы. Поэтому профессиональное образование детей — лучшая инвестиция в будущее.