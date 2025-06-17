Рабочие профессии в столице становятся все популярнее, и сами предприятия заинтересованы в амбициозных и перспективных выпускниках. Об актуальных вопросах выбора профессии в интервью «Вечерней Москве» рассказала заместитель гендиректора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.

По ее словам, сегодня в столице работают более шести тысяч предприятий.

«Это действительно уникальная кузница кадров, где у молодых специалистов есть все возможности, чтобы реализовать себя и построить успешную профессиональную карьеру», — подчеркнула Косогорова.

Она рассказала, что на завод могут устроиться не только опытные соискатели, но и вчерашние выпускники со средним профессиональным или высшим образованием. Предприятие активно сотрудничает с ведущими столичными вузами, охотно принимает студентов на производственные практики и проводит образовательные проекты.