Глава РАО рекомендовала родителям не отдавать детей в школу с 6 лет

Президент Российской академии образования, академик Ольга Васильева заявила, что не стоит массово отдавать детей в школу с шести лет. Она рассказала РИА «Новости» , что еще доктор педагогических наук Александр Запорожец называл важным достижением цивилизации право детей на полноценное детство.

«Я уверена в том, что в шесть лет отдавать ребенка в школу в большинстве случаев рано, и научные исследования это подтверждают», — сказала она.

Она напомнила, что выдающийся ученый Запорожец был против слишком раннего обучения детей чтению и письму. Он считал, что родители должны быть вовлечены в жизнь ребенка, обсуждать с ним увиденное и услышанное, читать детям вслух, а не заставлять их читать и писать в три года, когда они еще не понимают смысл прочитанного.

Васильева указала на важность выбора учебного заведения для ребенка и личности первого учителя. Желательно, чтобы школа была рядом с домом, а педагог — «должен быть неимоверной доброты».

Ранее в администрации Волоколамского округа разъяснили, как родителям записать детей в первый класс.