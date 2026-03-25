Как записать ребенка в первый класс: разъяснения администрации Волоколамского округа

До 1 апреля в детских садах при образовательных комплексах прошел прием заявлений от родителей, чьи дети пойдут в школу осенью. Однако в этом случае ребенка примут только в школу, входящую в один комплекс с детским садом.

С 1 апреля по 30 июня будет проходить основной период записи в первый класс. В это время заявления смогут подать родители детей льготных категорий и тех, кто планирует отправить ребенка в школу по месту регистрации.

Если родители выбрали другую школу, то их заявления начнут принимать 6 июля. Ребенка зачислят в первый класс при наличии свободных мест. Это касается и тех, кто уже стал школьником, но решил сменить образовательное учреждение.

Все заявления теперь принимают электронно, на портале государственных и муниципальных услуг. Главное, что одновременно в несколько школ записаться не получится.

В администрации округа добавили, что хоть возраст детей, поступающих в первый класс, и начинается с 6,5 лет, по заявлению родителей могут принять и тех, кто помладше или постарше. Всегда можно обратиться в интересующую школу или в Управление системой образования за консультацией.