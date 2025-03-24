Генпрокурор поручил обеспечить надзор за школьными экзаменами
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверять конституционные права школьников, сдающих экзамены. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Особенно Краснов отметил случаи, когда девятиклассникам отказывают в праве продолжать обучение, а также привлекают их к административной ответственности за гаджеты на экзаменах.
Кроме того, генпрокурор поручил оценить готовность учебных заведений к приемной кампании, как соблюдается квотирование на поступление детей участников СВО и насколько эффективно работает эксперимент с ОГЭ всего по двум предметам.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко заявила, что этот эксперимент никак не ограничит права школьников, желающих перейти в десятый класс, однако облегчит жизнь тем, кто хочет поступить в ссузы.