Филолог Белан призвала учителей не отвергать ИИ, а научиться правильно его использовать в образовании

По ее словам, несмотря на то что многие учителя выступают против использования ИИ в образовании, этот инструмент может быть полезен для объяснения и корректировки тем, а также для исправления ошибок.

«Искусственный интеллект может стать лингвистическим фонариком, потому что он может подсветить там, где непонятно», — отметила эксперт.

Белан считает, что страхи и непонимание принципов работы с ИИ приводят к тому, что учителя отвергают новые технологии. Однако, по ее мнению, необходимо адаптироваться к нововведениям и научиться их использовать.