Фейк: студентов ПсковГУ переведут на удаленку с 25 октября
Информацию о переводе ПсковГУ на дистанционное обучение опровергли
В Сети распространили информацию о том, что студентов Псковского государственного университета и колледжа переводят на дистанционное обучение с 25 октября. Однако она оказалась фейковой.
Фейк
В СМИ и социальных сетях распространяют сведения о том, что студентов Псковского государственного университета и колледжа переводят на дистанционное обучение с 25 октября.
Авторы публикаций утверждают, что формат удаленки продлится до 29 октября. С 30 октября учащиеся колледжа ПсковГУ уходят на каникулы, которые продлятся до 7 ноября.
Правда
В официальном Telegram-канале учебного заведения эти слухи опровергли.
«Друзья, информация о том, что колледж ПсковГУ уходит на дистанционное обучение, не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам», — заявили в пресс-службе вуза.
Также в университете отметили, что при возникновении необходимости организовать дистанционное обучение уведомление об этом опубликуют на сайте и в социальных сетях образовательной организации.
Таким образом, информация о переводе студентов ПсковГУ на дистанционное обучение с 25 октября оказалась недостоверной.
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