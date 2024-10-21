Фейк: студентов ПсковГУ переведут на удаленку с 25 октября

Информацию о переводе ПсковГУ на дистанционное обучение опровергли

В Сети распространили информацию о том, что студентов Псковского государственного университета и колледжа переводят на дистанционное обучение с 25 октября. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В СМИ и социальных сетях распространяют сведения о том, что студентов Псковского государственного университета и колледжа переводят на дистанционное обучение с 25 октября.

Авторы публикаций утверждают, что формат удаленки продлится до 29 октября. С 30 октября учащиеся колледжа ПсковГУ уходят на каникулы, которые продлятся до 7 ноября.

Правда

В официальном Telegram-канале учебного заведения эти слухи опровергли.

«Друзья, информация о том, что колледж ПсковГУ уходит на дистанционное обучение, не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам», — заявили в пресс-службе вуза.

Также в университете отметили, что при возникновении необходимости организовать дистанционное обучение уведомление об этом опубликуют на сайте и в социальных сетях образовательной организации.

Таким образом, информация о переводе студентов ПсковГУ на дистанционное обучение с 25 октября оказалась недостоверной.

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