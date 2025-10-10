Фейк: ставший учителем в калужской школе ветеран СВО запугал учеников

В социальных сетях и Telegram-каналах начала распространяться информация, что работающий учителем в одной из школ Калуги ветеран специальной военной операции срывается и кричит на учеников. Министерство образования региона опровергло это сообщение.

Фейк

Свою неустойчивую психику педагог объясняет тем, что еще не пришел в себя после возвращения с фронта.

Мать ученика одной из школ Калуги пожаловалась на поведение нового учителя — ветерана специальной военной операции, который срывается на учениках восьмого класса и просит их работать без лишнего шума.

Правда

Проведенная Министерством образования и науки Калужской области проверка не нашла снятого на видео неуравновешенного педагога. В пресс-службе ведомства заявили, что данная информация не соответствует действительности.

«В школах № 17 Калужской области такого педагога нет», — заявили в пресс-службе ведомства и призвали пользователей социальных сетей не тиражировать непроверенную информацию.

Проверка записи вызвала серьезные вопросы из-за отсутствия посторонних шумов и высокой четкости голоса «педагога». Такой звук можно записать, если на герое кадра висит микрофон-петличка, а значит, речь может идти о постановке.

Кроме того, видео во «ВКонтакте» распространила сетка ботов, которые выдавали себя за жителей Калужской области, но их выдала географическая привязка.

Также ролик поддержали ФБК* и структуры опального олигарха Михаила Ходорковского**, которые уже заработали свою репутацию распространителей фейков, направленную на дискредитацию участников специальной военной операции.

Кроме того, в России действует целый ряд мер, предусматривающий психологическую помощь вернувшимся с фронта бойцам как на федеральном, так и на региональных уровне.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

**Признан в России иностранным агентом.