Фейк: ставший учителем в калужской школе ветеран СВО запугал учеников
Минобразования Калужской области опровергло сообщение о неадекватном педагоге
В социальных сетях и Telegram-каналах начала распространяться информация, что работающий учителем в одной из школ Калуги ветеран специальной военной операции срывается и кричит на учеников. Министерство образования региона опровергло это сообщение.
Фейк
Мать ученика одной из школ Калуги пожаловалась на поведение нового учителя — ветерана специальной военной операции, который срывается на учениках восьмого класса и просит их работать без лишнего шума.
Свою неустойчивую психику педагог объясняет тем, что еще не пришел в себя после возвращения с фронта.
В качестве доказательства авторы сообщения привели видео, якобы снятое в школьном классе.
Правда
Проведенная Министерством образования и науки Калужской области проверка не нашла снятого на видео неуравновешенного педагога. В пресс-службе ведомства заявили, что данная информация не соответствует действительности.
«В школах № 17 Калужской области такого педагога нет», — заявили в пресс-службе ведомства и призвали пользователей социальных сетей не тиражировать непроверенную информацию.
Проверка записи вызвала серьезные вопросы из-за отсутствия посторонних шумов и высокой четкости голоса «педагога». Такой звук можно записать, если на герое кадра висит микрофон-петличка, а значит, речь может идти о постановке.
Кроме того, видео во «ВКонтакте» распространила сетка ботов, которые выдавали себя за жителей Калужской области, но их выдала географическая привязка.
Также ролик поддержали ФБК* и структуры опального олигарха Михаила Ходорковского**, которые уже заработали свою репутацию распространителей фейков, направленную на дискредитацию участников специальной военной операции.
Кроме того, в России действует целый ряд мер, предусматривающий психологическую помощь вернувшимся с фронта бойцам как на федеральном, так и на региональных уровне.
