Фейк: новый учебный год начнется с 1 октября

Статья «Панорамы» о переносе учебного года на 1 октября разошлась по Сети

Региональные паблики и авторы Telegram-каналов распространили информацию о том, что учебный год в школах России начнется с 1 октября. Первоисточником сообщения оказался материал сатирического издания «Панорама», который многие приняли за правду.

Фейк

Учебный год России начнется с 1 октября. Такое решение якобы приняло министерство просвещения из-за аномально жаркой погоды, а также будущей реформы календаря. Авторы сообщений сослались на заявление заместителя министра Василису Твердохлебову, которая объяснила, что нагрузку на школьников перераспределят.

Правда

Никакого решения Министерства просвещения о переносе учебного года на 1 октября не существует.

По Сети разошлась перепечатка новости из сатирического издания «Панорама». Авторы выдумали не только информационный повод, но и создали несуществующего заместителя министра.

Но статья оказалась настолько популярной, что опровержение пришлось давать Министерству образования Якутии.

Таким образом, сообщения о том, что новый учебный год начнется 1 октября⁠⁠ не имеют под собой никаких оснований. Выдуманную новость опубликовали авторы сатирического издания «Панорама». Редакции региональных пабликов и Telegram-каналов не проверили информацию и сферу работы издания, чем ввели в заблуждение своих подписчиков.

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