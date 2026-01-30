Фейк: бакалавриат и магистратуру полностью отменят в России

В Сети распространили информацию о том, что с 1 сентября 2026 года на смену бакалавриату и магистратуре придет двухступенчатая советская система образования. Однако эта новость не соответствует действительности.

Фейк

Все российские вузы полностью откажутся от бакалавриата и магистратуры и перейдут на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Такой вывод авторы публикаций сделали из заявления заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой.

Правда

На самом деле речь идет о поэтапном расширении пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, который запустили еще в 2023 году. Изменения носят плановый характер и касаются в первую очередь абитуриентов, поступающих с 2026-2027 учебного года.

Нынешние студенты гарантированно завершат обучение по действующим программам бакалавриата и магистратуры. Ключевое изменение для абитуриентов 2026 года — снятие запрета для выпускников-специалистов претендовать на бюджетные места в магистратуре.

Студенты новой модели будут обучаться от четырех до шести лет на базовом и от одного до трех на специализированном. Однако этот процесс рассчитан на годы и носит апробационный характер. Сейчас проект масштабируется еще на 11 университетов.

По словам Горячевой, переход на новую модель, состоящую из базового и специализированного высшего образования, является взвешенным решением, к которому шли несколько лет. Массовый переход вузов начнется в 2027 году.

