«Это душа, это любовь». Духин назвал МГИМО важной точкой роста

МГИМО — это важная страница в жизни студентов, дружба, любовь, ценные знания и импульс в карьере. Об этом в интервью 360.ru рассказал зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин по случаю юбилея вуза.

«Во многом благодаря МГИМО я в Подмосковье оказался на работе. А то, что в Подмосковье еще и филиал института работает, в этом смысле нам, конечно, вдвойне повезло. МГИМО — это душа, это любовь. Я здесь встретил какую-то часть своей команды, я здесь встретил близких друзей, людей с которыми я до сих пор общаюсь», — подчеркнул Духин.

Он назвал вуз сильным брендом. Благодаря наличию филиала МГИМО Подмосковье может похвастаться тем, что в регионе учатся сильные студенты, которые получают хорошее образование.

«Классный современный комфортный кампус, который, насколько я знаю, будет только расширяться. В этом смысле Подмосковью повезло, и это одна из таких важных точек роста, где готовятся сильные кадры на будущее, и одна из точек, которыми регион, безусловно, может гордиться», — добавил Духин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала 80-летие МГИМО фантастическим днем. Она напомнила, что это событие совпадает с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.