«Фантастический день». Захарова напомнила о юбилее Победы в день 80-летия МГИМО

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который открылся в 1944 году во времена Великой Отечественной войны, отмечает 80-летний юбилей. Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью 360.ru рассказала, что значит это событие.

«Фантастический день, 80 лет, представляете? Причем посмотрите, с чем это совпадает, что это за 80 лет? В следующем году 80 лет Победы, это же все взаимосвязано. Новый порядок в международных делах после Второй мировой войны, для нас — в Великой Отечественной. Новое представление в международных отношениях. Необходимость в специалистах, фронтовики, которые приходили и становились дипломатами, дипломатами будущего, и проявляли себя», — напомнила Захарова.

По ее словам, все это созвучно сегодняшнему времени.

«Вот в такой удивительный момент, исторический сложный, в момент вызовов и испытаний мы отмечаем эту важную и нужную дату», — подчеркнула дипломат.

Глава МИД Сергей Лавров, который является выпускником МГИМО, приехал поздравить любимый вуз. Дипломат отметил, что некоторые из его заместителей, директоров департамента преподают у нынешних студентов.