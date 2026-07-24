Эксперт ВШЭ Милкус призвал внедрять ИИ в российские школы вместо запретов

Обсуждение возможного запрета искусственного интеллекта для школьников потеряло актуальность, так как нейросети уже стали частью их повседневной жизни. Об этом заявил заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании ВШЭ Александр Милкус в эфире радио «Комсомольская правда» .

Лаборатория совместно с социологом Дарьей Сапрыкиной провела исследование: 68% учеников шестых-седьмых классов и 90% старшеклассников пользуются нейросетями. Милкус отметил, что активное распространение технологии произошло за последний учебный год.

Эксперт подчеркнул, что запрет смартфонов не решает проблему, так как дети используют сервисы дома. Главная задача системы образования — развитие критического мышления и навыков проверки информации.

«Мы же учим детей правилам дорожного движения... Примерно так же настойчиво нам придется вкладывать детям в голову: если вы используете GigaChat или ChatGPT, проверяйте, думайте сами», — пояснил он.

Особую тревогу вызывает отношение к ИИ у средних классов: 13% шестиклассников принимают сгенерированный ответ за истину без перепроверки. Большинство опрошенных (от 50 до 70%) выбирают отечественные разработки, такие как GigaChat и сервисы «Яндекса».