Эксперт «Синергии» Аксянов призвал не запрещать ИИ в школах, а менять формат обучения

Искусственный интеллект не отменяет образование, а обнуляет ценность зубрежки, поэтому технологии не нужно запрещать. Об этом сайту «ТСН24» заявил директор по технологической экспертизе аналитического центра университета «Синергия» Артем Аксянов.

По его словам, если школьники бездумно используют генеративные нейросети, у них атрофируются базовые навыки и не развивается мышление. Эксперт напомнил об эксперименте, где постоянный доступ к ИИ во время подготовки по математике привел к резкому падению оценок на реальном экзамене без подсказок.

Аксянов предложил перестроить систему проверки знаний и оценивать защиту проектов, устные ответы и дебаты. При правильном подходе нейросети могут стать персональными репетиторами и научить школьников управлять сложными системами.