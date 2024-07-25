Экскурсии по Москве провели более чем для 500 школьников из новых регионов

Группы школьников из новых регионов приехали на тематические экскурсии в Москву. Сейчас число гостей столицы превысило 500, а до 4 августа город посетят более 700 детей. Подробности сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Для школьников разработали просветительскую программу «Культурная карта 4+85». Всего с начала года в Москве побывали более тысячи юных новых граждан.

В рамках блока «Космос» дети побывали в Московском планетарии и павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Любители чтения в рамках направления «Литература» посетили московский Дом книги на Новом Арбате и Центр славянской письменности «Слово», где встретились с известными детскими писателями и ознакомились с экспозицией о кириллице.

Около 100 экскурсантов свозили в Российский национальный музей музыки. В «Москвариуме» им показали мюзикл на воде «Буря. Остров волшебства» с живым звуком.

Школьникам из Запорожской области, приехавшим по направлению «Кино и мультипликация», показали кинопарк «Москино», киностудию «Союзмультфильм» и парк «Зарядье». Кроме того, они посмотрели фильм «Россия. Виртуальное путешествие».

А старшеклассники из ЛНР, интересующиеся наукой, ознакомились с экспозициями Музея занимательных наук «Экспериментаниум» и Центра современных биотехнологий «Музей Биотех».

Кроме того, школьники прокатились на теплоходе по Москве-реке и погуляли с гидом по ВДНХ.

В конце мая первая в этом году группа детей из Северодонецка приехала на отдых в Пермский край.