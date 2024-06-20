Кравцов рассказал, когда во всех колледжах страны появятся новые учебники по истории

Новые учебники по истории появятся во всех колледжах России с 1 сентября

Фото: РИА «Новости»

Со следующего учебного года во всех российских колледжах введут новый учебник по истории под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Цена у него значительно дешевле, в 2,5 раза дешевле. Качество абсолютно такое же, полноцветная печать», — подчеркнул глава ведомства.

Он также обратил внимание, что на разворотах учебника, в отличие от школьного, разместят карту Советского Союза и карту России уже с учетом новых регионов.

В марте помощник президента Владимир Мединский высказался о новых учебниках по истории для 5-9-х классов. По его словам, печатать их начнут в этом году. Наполнение улучшили и дополнили, добавил Мединский.

По его оценке, это будут «лучшие учебники за последние 30 лет».

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