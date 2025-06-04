Ефимов: в Южном Тушине построят новый колледж

Колледж появится в Южном Тушине рядом с Волоколамским шоссе. Власти уже внесли изменения в правила землепользования и застройки для реализации этого проекта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Колледж планируют построить на земельном участке площадью три гектара. Предельная площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров. Объект образования планируют возвести в рамках адресной инвестиционной программы», — сказал он.

Образовательное учреждение, по словам Ефимова, дополнит социальную инфраструктуру Северо-Западного округа. Застройщик возведет его рядом с Волоколамским шоссе на участке по адресу: Походный проезд, владение 6. Будущие студенты и преподаватели смогут добираться до него пешком от метро «Тушинская», станций МЦД Трикотажная и Тушинская, не тратя время на пробки.

Правила землепользования и застройки представляют собой набор норм использования земельных участков. В них отражены назначение земель, требования к проектированию и строительству. Социальные объекты в Москве возводятся в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни».

Кроме строительства новых объектов образования, столичные власти обновляют действующие. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее о планах отремонтировать около 700 школьных зданий.