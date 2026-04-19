Единый день открытых дверей прошел в педвузах и колледжах России

Единый день открытых дверей прошел в педагогических вузах Минпросвещения России и колледжах «Профессионалитета». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Единый день открытых дверей впервые состоялся 18 и 19 апреля во всех педагогических вузах. <…> Также тысячи школьников и их родителей в эти дни познакомились с возможностями обучения в колледжах, входящих в состав кластеров федерального проекта „Профессионалитет“, — отметили в пресс-релизе.

Будущим абитуриентам в 36 педуниверситетах рассказали об особенностях и правилах приемной кампании 2026 года. В этом году число бюджетных мест в педагогических вузах превысило 37 тысяч.

В Москве 16 апреля стартовала 60-я Международная Менделеевская олимпиад а школьников по химии. Церемония открытия прошла в Ломоносовском корпусе МГУ. Российская команда выступает вне конкурса.