Лучшие юные химики планеты. В Москве стартовала Международная Менделеевская олимпиада

Молодежь

Ученые

Школьники

МГУ

Образование

Наука

Москва

В Москве стартовала 60-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире. В этом году она объединила около 200 сильнейших участников более чем из 35 стран.

Церемония открытия прошла в Ломоносовском корпусе МГУ при участии представителей правительства, науки и образования. Олимпиада проходит с 16 по 22 апреля и традиционно собирает лучших юных химиков со всего мира. Международный уровень и новые участники Впервые в олимпиаде принимают участие команды премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» из России, Египта, Иордании и Таиланда. Российская команда выступает вне конкурса, однако все участники получают сертификаты и дополнительные образовательные возможности. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что участие в таких соревнованиях открывает для школьников серьезные перспективы.

Видео: пресс-центр международной премии «Экология — дело каждого»

«Олимпиада открывает перед ребятами не только научные горизонты, но и дает им сильнейший опыт общения с лучшими представителями мирового химического сообщества», — подчеркнула она. Радионова отметила, что для многих участников это может стать отправной точкой для будущей научной карьеры. Наука, экология и будущее Организаторы обращают особое внимание на связь науки и экологической повестки. В этом году олимпиада проходит с учетом принципов углеродной нейтральности — выбросы, связанные с ее проведением, планируется компенсировать. Вице-президент РАН Степан Калмыков отметил, что такие соревнования играют ключевую роль в подготовке нового поколения ученых. По его словам, главная задача олимпиады — не только выявление талантов, но и формирование интереса к фундаментальным наукам и пониманию устройства мира.

Фото: пресс-центр международной премии «Экология — дело каждого»

«Считаю, что участие команды премии „Экология — дело каждого“ — это замечательный пример того, как научные соревнования способствуют формированию интереса молодежи к фундаментальным дисциплинам. Я убежден, что такое взаимодействие в рамках Олимпиады вдохновит ребят на новые открытия и укрепит международные научные связи», — сказал он.

Фото: пресс-центр международной премии «Экология — дело каждого»

Возможности для участников Победители Менделеевской олимпиады получают право поступления без экзаменов в ведущие российские вузы. Кроме того, для всех участников подготовлена насыщенная программа: посещение лабораторий МГУ, встречи с учеными и космонавтами. Событие способствует укреплению международных научных связей и развитию сотрудничества между странами. Как подчеркивают организаторы, Менделеевская олимпиада остается не только соревнованием, но и площадкой, где формируется будущее мировой науки и объединяются талантливые школьники со всего мира.