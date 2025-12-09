Единые школьные учебники по естественным наукам появятся в России в 2027 году

Единые школьные учебники по естественно-научным предметам появятся в России до 1 сентября 2027 года. Их разработают Российская академия наук (РАН) и Министерство просвещения РФ, сообщили 360.ru на общем собрании РАН.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, проект включает создание базовых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии. Глава ведомства отметил, что учебники будут увязаны между собой с учетом метапредметных и междисциплинарных связей.

«Учебники будут создаваться не просто авторскими коллективами, они будут все увязаны между собой. Все метапредметные связи, междисциплинарные связи будут в этих учебниках», — сказал Кравцов.

Ученые говорят о росте финансирования фундаментальной и прикладной науки на 12% — до более чем 1,6 триллиона рублей. В 2026 году фундаментальная наука получит 37,5 миллиарда рублей, прикладная — 25,9 миллиарда.

В прошлом месяце в Москве состоялась пресс-конференция по вопросам популяризации российской науки. Участники обсудили лучшие научно-популярные инициативы вузов и подвели итоги фестиваля «#Вместе с российской наукой».