Научно-популярные инициативы российских вузов обсудили в Москве
Пресс-конференция по вопросам популяризации российской науки состоялась в Москве. Участники обсудили лучшие научно-популярные инициативы вузов и подвели итоги фестиваля «#Вместе с российской наукой».
В фестивале приняли участие более 400 тысяч человек из 35 регионов страны. Его целью было рассказать о выдающихся ученых и популяризировать информацию о науке через авторский контент. Школьники и студенты участвовали в тематических мастер-классах, научно-популярных лекциях, квестах, экскурсиях и других мероприятиях.
На этот проект Псковский государственный университет в рамках «Десятилетия науки и технологий» получил грант от Министерства науки и высшего образования.
«Научно-популярный контент, созданный в ПсковГУ, за четыре месяца посмотрели около 7 млн человек. Самые популярные лекции, среди которых о Циолковском и Тарле, набирали по 16 тысяч просмотров. И эта цифра радует. Фестиваль подошел к концу, но мы уже думаем над новыми форматами популяризации науки среди школьников, студентов и молодых исследователей. Научно-популярные мероприятия помогают сориентировать детей и молодежь в выборе научной карьеры, заинтересовать большой наукой, правда они имеют отложенный эффект. Надеемся, что в ближайшем будущем в ПсковГУ появятся свои Капицы», — подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.
«Десятилетие науки и технологий» в России объявил своим указом в 2022 году президент Владимир Путин. Министерство активно поддерживает молодых ученых.