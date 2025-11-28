Научно-популярные инициативы российских вузов обсудили в Москве

Пресс-конференция по вопросам популяризации российской науки состоялась в Москве. Участники обсудили лучшие научно-популярные инициативы вузов и подвели итоги фестиваля «#Вместе с российской наукой».

В фестивале приняли участие более 400 тысяч человек из 35 регионов страны. Его целью было рассказать о выдающихся ученых и популяризировать информацию о науке через авторский контент. Школьники и студенты участвовали в тематических мастер-классах, научно-популярных лекциях, квестах, экскурсиях и других мероприятиях.

На этот проект Псковский государственный университет в рамках «Десятилетия науки и технологий» получил грант от Министерства науки и высшего образования.