Единое расписание уроков для школьников. Зачем оно нужно

В России планируют ввести единое расписание для всех школ. Речь идет о дозировании нагрузки на детей, а не о том, чтобы, например, уроки истории по всей стране проводились в одно и то же время, объяснил 360.ru академик Российской академии образования, заслуженный учитель Евгений Ямбург.

Он отметил, что учащиеся очень устают из-за перегрузок в школе, поэтому необходимо сократить число контрольных работ и объемы домашних заданий.

«Дети рождаются разными. Для одаренного ученика и 10 часов математики в неделю не является перегрузкой. А если его заставить заниматься китайским, который ему не пригодится, он устанет. Чтобы сократились перегрузки и развивались возможности детей, нужно понимать, что единый образовательный процесс не означает единообразный. Спасением является вариативность», — сказал учитель.

По словам Ямбурга, школы имеют право на вариативность и учет специфики своего региона. Например, он, как директор школы, оставил каникулы по четвертям, учитывая, что такой график удобнее для родителей.

Собеседник 360.ru добавил, что из-за единого расписания уроков образование у детей не будет на одном уровне. Это зависит от индивидуального интереса учащегося. Например, если он планирует поступать на технический факультет, то ему потребуется математика, информатика или физика. А если на гуманитарный — то история или литература.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что единое планирование школьных учебных программ введут с 1 сентября 2025 года.