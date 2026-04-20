Досрочный период сдачи ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме

Досрочный период сдачи ЕГЭ-2026, состоявшийся с 20 марта по 20 апреля, прошел в штатном режиме, без сбоев. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзамены сдавали 2236 человек в 113 пунктах 69 регионов России. За шпаргалки удалили четверых выпускников — причем впервые обнаружить списывающего помогла система искусственного интеллекта.

Ранее на «Госуслугах» заработал бесплатный тренажер, позволяющий попрактиковаться в сдаче ЕГЭ по базовой математике и информатике. Результаты пробных экзаменов можно сохранять в личном кабинете, чтобы наблюдать за прогрессом.

Основной этап экзамена начнется с 1 июня. Первыми сдавать будут литературу, историю и химию.