Московский государственный институт культуры, расположенный в Химках, отпраздновал 95-летний юбилей масштабным представлением в Кремлевском дворце. В образовательном учреждении обучаются более 5000 студентов под руководством 200 докторов и кандидатов наук.

На одной сцене выступили народная артистка России Лариса Долина и прославленные выпускники МГИК — Денис Майданов, Виктор Рыбов и Александр Панайотов.

Яркое мультижанровое шоу собрало более пяти тысяч зрителей в Государственном Кремлевском Дворце. Мероприятие, посвященное 95-летию Московского государственного института культуры, продемонстрировало богатую историю вуза — от момента основания до современных достижений.

«МГИК — это настоящая гордость не только Химок, но и всей России. Я поражена масштабом и уровнем представления в Кремле. Это было невероятно мощно, талантливо и современно. Когда видишь такое, понимаешь, какой огромный вклад вносит наш институт в культурный код страны», — поделилась впечатлениями от концерта муниципальный депутат Ирина Спирина.

Накануне в Доме Пашкова состоялось торжественное заседание Ученого совета, где подвели итоги почти вековой работы вуза и определили новые цели развития. Мероприятие собрало ключевых представителей российской науки и искусства.