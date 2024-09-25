Дискуссию о сокращении времени обучения в школах сочли оправданной

Дискуссия о сокращении времени обучения в школах имеет место и оправдана. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против», — заявил он.

Песков добавил, что система образования должна подстраиваться под изменения в технологиях и кадровых потребностях.

Идею выдвинул помощник президента России Владимир Мединский. Он предположил, что со временем образование станет более спрессованным и специализированным, чем сейчас.

Депутат Госдумы Олег Смолин выступил против такого сокращения, заявив, что оно негативно повлияет на качество образования и квалификации специалистов. По его словам, идея противоречит общемировой тенденции и является непозволительной роскошью.