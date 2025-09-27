Директора челябинской школы оштрафовали за недопуск девятиклассников к ГИА

Штраф в 10 тысяч рублей выписали директору школы челябинского села Кулевичи, не пустившей трех девятиклассников к сдаче государственного экзамена. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что руководитель учебного заведения приняла такое решение из-за якобы задолженности учеников по ряду предметов.

В ходе изучения итоговых ведомостей прокуроры установили, что школьники учились на тройки, поэтому решение директора посчитали необоснованным.

По требованию прокуратуры против нее завели административное дело, по которому суд выписал штраф в 10 тысяч рублей. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли пять чиновников муниципального управления образования.

Сдать государственный экзамен недопущенным школьникам разрешили в сентябре. Если проверка знаний пройдет успешно, то они продолжат обучение в выбранных школах или колледжах.

В этом году рекордсменом по количеству набранных баллов на Едином государственном экзамене стала москвичка Надежда Яшмолкина. В ходе проверки по русскому языку, профильной математике, физике и информатике она набрала 400 баллов. Талантливую выпускницу пригласили на стажировку в команду российского мессенджера MAX.