Директор колледжа Васильев перечислил востребованные специальности

Директор технического колледжа «Хекстех» Антон Васильев назвал IT, инженерию, строительство и логистику перспективными направлениями для учебы в колледже, пишет газета «Известия» .

Васильев сообщил, что выпускники специальностей в области IT, промышленной автоматизации, эксплуатации оборудования, электротехники, строительства, транспорта и логистики получают прикладные навыки. Это позволяет им быстрее включаться в рабочие процессы и постепенно повышать квалификацию.

По его словам, производственным компаниям нужны начинающие специалисты, готовые работать со сложными инженерными системами, промышленным и роботизированным оборудованием. Одними из наиболее перспективных остаются инженерные направления и сферы, связанные с искусственным интеллектом.

Эксперт отметил, что цифровые навыки востребованы не только у IT-специалистов. В логистике используют платформы, маршрутные и аналитические системы, в промышленности — автоматизированное оборудование и большие данные, в строительстве — цифровые модели и специальное ПО.

Васильев рекомендовал при выборе программы оценивать количество практических занятий, стажировок и учебных проектов. Практика помогает сформировать портфолио до выпуска и быстрее адаптироваться на работе.