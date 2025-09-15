Дипломатическую академию МИД России в 2026 году присоединят к МГИМО

Дипломатическую академию МИД России присоединят к МГИМО, приказ подписал министр иностранных дел Сергей Лавров. Сообщение опубликовали на официальном сайте университета.

Документ о реорганизации университета и Дипакадемии подписали 9 сентября. Процесс присоединения завершится к 31 января 2026 года.

В результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение «Дипломатическая академия МГИМО МИД России», которое будет заниматься переподготовкой и повышением квалификации кадров для органов управления всех уровней в сфере международной деятельности.

«Обучающиеся перейдут в Университет и по завершении обучения получат диплом МГИМО, работники Дипакадемии вольются в коллектив Университета», — пояснили в МГИМО.

