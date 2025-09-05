Новый корпус общежития МГИМО в Одинцове откроют в сентябре

Новый корпус студенческого общежития Московского государственного института международных отношений построили на Новоспортивной улице в Одинцове. Там смогут разместиться 159 человек.

Как рассказали в областном Минстрое, сейчас на объекте завершают сборку мебели.

Общая площадь здания превысит 4,9 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят административные и служебные помещения, а также пункт охраны, буфет и медкабинеты. Со второго по четвертый этаж обустроили жилые комнаты для студентов. В каждом помещении — собственные кухни-ниши и ванные комнаты. Всего в общежитии смогут разместиться 159 человек.

Работы провели по госпрограмме Подмосковья за счет средств регионального бюджета.