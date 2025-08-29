Дети больше не хотят взрослеть. Почему в этом виноваты родители?

Минпросвещения запретило начинать школьные занятия раньше восьми часов утра и заканчивать позднее 19:00 по местному времени. Как это повлияет на учеников и их родителей, рассказала 360.ru детский психолог Кира Макарова.

«Мы с вами можем смело говорить о том, что это хорошие ограничения, потому что мы не можем создавать такие условия, чтобы ребенок оказался переутомленным и перегруженным», — подчеркнула она.

В то же время Макарова заметила, что детей чаще перегружают не столько уроками, сколько дополнительными кружками и секциями. Кроме того, родители часто уделяют слишком много времени их учебе и тем самым не только нагнетают обстановку дома, но и — особенно в случае с младшими школьниками — делают их более инфантильными.

«Человек растет и не пробует даже брать ответственность за свои поступки. Он не мотивирован учиться, потому что эта мотивация забивается огромным количеством занятий и постоянным цейтнотом», — добавила психолог.

Если раньше дети стремились к свободе и оттого хотели быстрее вырасти, то сейчас, наоборот, не хотят взрослеть, чтобы не ходить на работу.

«Очень часто мне говорят об этом дети и подростки: „Зачем мне ходить на работу? Мне нужно какую-то девушку искать, подарки дарить. Зачем мне это?“» — рассказала собеседница 360.ru.

Говоря об идеальном режиме, Макарова призвала родителей лучше организовывать собственное время, давая ребенку больше свободы и строя его жизнь с учетом возраста.

