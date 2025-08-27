Педагог Тхостов оценил нормативы времени на домашнее задание

Директор лицея №369 в Санкт-Петербурге и член Общественной палаты города Константин Тхостов в интервью Радио «Комсомольская правда» высказал мнение о новых временных нормативах для школьных домашних заданий, установленных Минпросвещения РФ.

Эксперт указал, что ключевой аспект — это объем материала.

«СанПиН устанавливает правило, которое распространяется на все возрасты: объем домашнего задания не может превышать 25% от того, что пройдено в классе <…> Главное правило — не по времени измерять, а по объему: домашнее задание — это закрепление пройденного материала. Важно понимать: не время, а количество заданий. Можно за час решить 10 номеров, но толку от этого не всегда много», — отметил он.

Также Тхостов подчеркнул, что необходимо учитывать индивидуальные особенности учеников, ведь у каждого свой темп выполнения заданий.