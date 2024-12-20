Детей иностранцев без знаний русского не будут принимать в школы

Совфед одобрил запрет на прием в школы детей мигрантов без знаний русского

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает зачислять в школы не владеющих русским языком детей мигрантов. Данные об этом разместили в базе Госдумы .

Закон вступит в силу с 1 апреля следующего года. Госдума 10 декабря приняла проект в первом чтении, а на следующий день — во втором и третьем.

Статья 78 Закона «Об образовании» дополняется пунктом о введении тестирования для детей иностранцев и лиц без гражданства на знание русского языка при приеме в школу. Экзамен организует исполнительный орган по контролю и надзору в сфере образования. Не прошедшие тестирование дети не будут приниматься в школу.

Целью этой инициативы, как отметили в пояснительной записке, является реализация гарантий качества российского образования и «гармонизация прав и обязанностей» участников образовательного процесса.

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии в четверг назвал миграционный вопрос для страны очень острым и чувствительным.