Депутат Смолин высказался положительно о включении вопросов по ИИ в ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сделал заявление о предстоящих изменениях в ЕГЭ. В частности, он отметил, что в курсе информатики появятся вопросы, посвященные искусственному интеллекту. Об этом сообщило ИА НСН .

«Со следующего года в курсе информатики будут включены вопросы, которые касаются искусственного интеллекта. Эта тема вызывает дискуссию, но я считаю, что ее нельзя было обойти в курсе информатики. Поэтому я поддерживаю это решение», — подчеркнул Смолин.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке заявил, что знаком с школьным курсом литературы лучше многих современных учеников, но при этом не уверен, что смог бы сдать ЕГЭ по этому предмету.