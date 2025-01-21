Депутат Смолин предложил оставить ЕГЭ только для школьников из регионов

Единый государственный экзамен не подходит для гуманитарных дисциплин, поэтому нужно предоставить школьникам право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью ИА НСН.
«Настоящее гуманитарное образование не поддается формализации! <…> Надо, чтобы экзамен выявлял: читал или нет, любит – не любит, понимает или не понимает, умеет ли анализировать. Формальными средствами этого не выявишь», — считает парламентарий.
Смолин предложил оставить ЕГЭ только для школьников из регионов, которые стремятся поступить в столичные вузы. Для них такой формат облегчит задачу, а остальные должны иметь возможность самостоятельно выбирать вид экзамена.
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