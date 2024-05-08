Департамент образования: почти 85% выпускников школ Нижнего Новгорода продолжают обучение в вузах | 360°

Образование 08 мая 2024, 15:54 Департамент образования: почти 85% выпускников школ Нижнего Новгорода продолжают обучение в вузах

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Директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко указал на рост числа желающих получить высшее образование. Об этом сообщил сайт «Время Н».

По словам главы учреждения, почти 85% выпускников поступают в вузы после окончания 11 классов. Остальные подростки предпочитают обучение в техникумах и колледжах.

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Радченко также отметил, что примерно 50% девятиклассников решили продолжить посещать школы, добавил сайт Pravda-nn.ru.