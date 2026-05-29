Декан факультета ИИ МГУ Оселедец предупредил об ограниченном наборе студентов
Декан факультета искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Оселедец сообщил RT, что на новый факультет зачислят 36 студентов на программу бакалавриата и столько же в магистратуру.
По словам эксперта, к каждому из обучающихся будет подобран практически индивидуальный подход.
«В МГУ мы отдаем предпочтение качеству, а не количеству», — подчеркнул декан.
Он также отметил, что в области искусственного интеллекта много продвинутых школьников с практическими навыками программирования. Такие ученики быстро осваивают новую информацию.
