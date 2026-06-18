Число высокобалльников на ЕГЭ по истории, литературе, русскому и химии увеличилось

Доля выпускников, получивших от 61 до 100 баллов на ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, оказалась выше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Минпросвещения.

Глава ведомства Сергей Кравцов связал положительную динамику с качественной подготовкой школьников. Он также предупредил о мошенниках, которые рассылают ссылки на фальшивые сайты и предлагают проверить результаты досрочно. Министр призвал доверять только официальным источникам.

Литературу в этом году сдавали 36 199 человек, средний балл — 63,49, высокобалльников — 17 981. Для сравнения: в 2025-м их было 16 584.

Историю выбрали 81 465 участников, средний балл — 57,85, из них 36 286 выпускников набрали от 61 балла. Год назад этот показатель составлял 33 027.

Химию сдавали 92 395 человек, средний результат — 58,69. В группу высокобалльников вошли 45 149 человек, а в 2025-м — 40 886.

Русский язык сдавали 661 756 ребят, средний балл — 63,06. От 61 до 100 баллов получили 375 625 выпускников. В прошлом году число высокобальников составило 319 616.

Сто баллов заработали 5 263 участника, из них 154 — 200 баллов по двум предметам.