Более 150 выпускников получили 200 баллов за два предмета на ЕГЭ

Максимальное количество баллов по двум предметам в основной период Единого государственного экзамена получили 154 выпускника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что выпускники российских школ уже сдали Единый государственный экзамен по истории, литературе, русскому языку и химии.

«Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов», — заявили в пресс-службе.

Участники Единого государственного экзамена по русскому языку столкнулись с проблемой при написании слова «преддверие». Как сообщил глава комиссии по разработке контрольных материалов Роман Дощинский, часть выпускников не поняли его значения и сделали орфографическую ошибку.